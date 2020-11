Comment expliquer cette avalanche de blessures en Europe ?

Un vent de fronde s’élève sur le Vieux-Continent. Partout, entraîneurs et joueurs se dressent contre la cadence infernale des matchs qui provoque une cascade de blessures. Dans le contexte de pandémie, le phénomène est saisissant. Et inquiétant. Si l’impact du nombre de matchs est indéniable, d’autres facteurs expliquent toutefois cette hausse générale des blessures. Explications.

, prévenait Thomas Tuchel fin octobre. Et l’entraîneur parisien a de quoi, vu le taux de remplissage de son infirmerie. À l’étranger, cette colère est largement partagée, notamment par Pep Guardiola ou Jürgen Klopp côté bancs, ou Toni Kroos et Thiago Silva côté terrain, pour ne citer qu’eux., pestait l’ancien défenseur parisien à son arrivée en sélection il y a quelques jours. D’après le site spécialisé PremierInjuries, les blessures musculaires étaient en hausse de 42% en Premier League lors des cinq premières semaines de compétition. De manière générale, le nombre de blessures explose dans les cinq grands championnats., témoigne Olivier Rodríguez, préparateur physique du Havre, qui précise toutefois :Pointée du doigt par tous les acteurs, la cadence de matchs est évidemment la principale cause de ce phénomène. Logique, puisque la saison a commencé plus tard à cause de la Covid, et finira aussi tôt que prévu en vue de l’Euro et de la Copa América, notamment, soit cinq semaines de perdues. Forcément, pour les clubs, etpour ceux engagés en Coupe d'Europe, l’addition est déjà salée. Mais ce n’est pas la seule explication., lance d'emblée Olivier Rodríguez. La première : la coupure, brusque et prolongée, créée par le confinement :, précise le Havrais. Une excuse derrière laquelle Randy Fondelot, préparateur physique du Red Star, refuse de se cacher :Mais comment parvenir à un tel résultat ?, détaille le préparateur angevin Benoît Pickeu.Un sacré défi étalé sur plus de cinq mois. D'autres ont tenté des paris différents, comme par exemple au Red Star., détaille Randy Fondelot.Méthode différente, mais choix tout aussi payant pour l'actuel deuxième de National 1.Ceux qui n’ont pas pu prendre ces précautions en payent aujourd’hui le prix. Exemple type : le PSG et son avalanche de blessés., tempère Olivier Rodríguez. Pour les clubs engagés en Europe cet été, souvent les mêmes qui jouent tous les trois jours aujourd’hui, pas étonnant de voir de la casse donc. D’autant qu’ils s’appuient sur des internationaux, plus sollicités cet automne que jamais en sélection. Pourtant, difficile d'établir une quelconque homogénéité pour l'ensemble des concernés. Pendant que certains voyaient leur infirmerie se remplir au fil des semaines, d'autres esquivaient parfaitement les gouttes, à l'image de Manchester United ou même de... Lyon., explique Bouillot. Avec 21 blessures contre 18 l’an passé à la même époque, le PSG en est le parfait exemple.Le corps c’est une chose, mais le foot se joue aussi avec la tête. Et là, tous les staffs médicaux s'accordent sur un point : le climat actuel pèse sur les joueurs., explique Gaël Guilhem, directeur du labo « Sport, Expertise et Performance » à l'INSEP. Pour Didier Bouillot, ancien préparateur du Mans et de Valenciennes, la crainte de la blessure a empoisonné les joueurs, au point de provoquer ces pépins physiques. Finalement, les footballeurs ne sont que des êtres humains qui, comme beaucoup, angoissent face à la crise sanitaire., énumère de son côté Olivier Rodríguez. Un avis que ne partage pourtant pas Edouard Lipka, ancien médecin de l'équipe de France :, tranche-t-il.Mais l'impact de la Covid-19 est aussi concret. Nombreux sont les joueurs à avoir été directement touchés depuis le test positif de Daniele Rugani en mars dernier . Un virus qui, s'il ne se manifeste généralement pas dans ses formes les plus graves chez les sportifs de haut niveau – même si certains comme le Montpelliérain Junior Sambia ont dû être hospitalisés – nécessite une longue période d'isolement, synonyme d'activité physique limitée., prévient Edouard Lipka. D'autant que le recul manque pour juger des effets précis sur l'ensemble de l'organisme, ce qui est difficile à gérer pour les staffs., avoue Olivier Rodríguez., s'inquiète Benoît Pickeu. Pour éviter le drame collectif, la règle des cinq changements, toujours en vigueur partout sauf en Angleterre, fait presque l’unanimité d’un point de vue médical. Favorable à cette adaptation, Didier Bouillot reste quelque peu sceptique :, répond pour sa part Benoît Pickeu, qui y voit même des bénéfices :Une règle qui ne concerne pas Randy Fondelot et le Red Star en National 1, à son plus grand désarroi :Le retour de la redoutée trêve internationale s'annonce crucial., prévient sans détour Didier Bouillot.Qu'importe, alors que la France affronte une deuxième vague de la pandémie et un deuxième confinement, certains préfèrent relativiser., philosophe Olivier Rodríguez.