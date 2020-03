Claude Puel, une demie pour apaiser les esprits ?

En octobre dernier, Claude Puel ouvrait sa mission maintien à Saint-Étienne avec une victoire dans le derby (1-0). Balayé au retour à Lyon (0-2) cinq mois plus tard, l’ASSE est loin d’être sortie d’affaire, d’autant plus que la gestion des hommes et la qualité de jeu instillent des doutes autour du coach. La réception de Rennes en demi-finale de la Coupe de France ressemble à une dernière chance pour injecter un peu de douceur dans cette âpre saison.

Saisi à la Puel

Dur à cuire

Par Mathieu Rollinger

Robert Herbin compte trois Coupe de France dans son palmarès d'entraîneur. Soit trois de plus que Claude Puel, qui s’apprête à recevoir ce jeudi en demi-finale le tenant du titre dans un Chaudron dans lequel ses joueurs se sont déjà ébouillantés à quatre reprises cette saison. Dans sa chronique dans, l’emblématique entraîneur à la tignasse rousse donne régulièrement son avis sur la popote stéphanoise. Et c’est peu dire qu’elle lui goûte peu cette année. «, conseillait-il, il y a deux semaines.» Herbin ne veut pas se l’avouer, mais l’institution est en danger. «» , continuait-il après la déroute à Lyon Sans taper sur quiconque, le Sphinx pose tout de même son successeur au cœur de l’équation. Si Claude Puel a réussi à faire démarrer la saison stéphanoise après le faux départ avec Ghislain Printant, puis a réussi à refaire démarrer la machine verte après le calage (14 points sur 18 sur ses deux premiers mois, contre seulement 8 sur 24 pour Printant), son équipe patauge depuis la mi-décembre et n’a engrangé qu’une victoire sur cette période en championnat. Certes, les blessures de Denis Bouanga ou de Zaydou Youssouf, pour ne citer que les rares satisfactions, n’ont pas aidé le technicien. Si bien que seule la Coupe de France peut offrir un peu d’air au club du Forez. Et qu’importe si la qualification au tour précédent face aux amateurs d’Épinal a été laborieuse . «(après le derby), assurait dimanche Puel.(dimanche)» , Claude Puel l’a fait. Herbin peut en prendre note. Déjà dans les vestiaires du Groupama Stadium, où il a su remobiliser ses troupes. Sauf que cette agitation n’a pas forcément été faite uniquement «» , puisque plusieurs conflits à l’intérieur du groupe ont fissuré l'édifice stéphanois. Il y eut d’abord le cas Timothée Kolodziejczak , joueur qui a évolué sous les ordres de Puel dans trois clubs différents (Lyon, Nice et donc Sainté), mais critiqué pour son état d’esprit avant d’être écarté. «, répondait le gaucher, aujourd’hui réintégré.» Mais ce n’était que les prémices d’un clash beaucoup plus retentissant, cette fois avec le vice-capitaine Ruffier, huit saisons au club, écarté pour ses mauvaises performances après la défaite à Brest (2-3). L’épisode a déjà fait jaser , notamment l’agent du gardien, Patrick Glanz. Ce dernier n’avait pas hésité à sortir la sulfateuse dans les colonnes de, évoquant «» imposé par cet entraîneur qui «» . Secrets de vestiaires etrouverts, tout y passe : «» Voilà le management du dernier Français à s'être exporté outre-Manche une nouvelle fois remis en cause, même s'il a fait planer le doute sur le retour de Stéphane Ruffier ce jeudi dans le groupe.Pourtant, Saint-Étienne s'était séparé de Ghislain Printant pour des raisons tout à fait opposées. Un coach proche des joueurs, mais rapidement dépassé par le début de saison catastrophique. Ce qui pousse à questionner le niveau réel des joueurs expérimentés dans l'effectif, tout Cabaye, Debuchy ou M'Vila qu'ils soient. Dans le même temps, les présidents Romeyer et Caïazzo soutiennent un coach avec qui ils pensent pouvoir préparer l'avenir. Et ce n'est pas avec des cadres vieillissants et/ou piqués dans leur orgueil que Sainté reverdira. Dimanche soir par ailleurs, les rares joueurs à ne pas couler étaient les jeunes défenseurs William Saliba et Wesley Fofana, 18 et 19 ans. Claude Puel joue peut-être avec le feu, la place de barragiste n'étant qu'à deux points, mais il ne manque peut-être qu'un déclic pour que son ménage soit enfin bénéfique. Et quoi de mieux qu'une finale de Coupe de France pour fédérer ?