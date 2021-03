Claude Le Roy très en colère contre l’OL

1

AB

L’absurdité des clubs et de leurs dirigeants.Malcolm Barcola, troisième gardien de l’Olympique lyonnais, a reçu ce vendredi sa convocation avec la sélection du Togo. Dans deux semaines, les Éperviers doivent en effet disputer deux matchs cruciaux dans le cadre des qualifications à la CAN 2021. Problème : l’OL refuse de libérer son joueur, se justifiant par le biais d’une lettre envoyée à la fédération togolaise. Le club s’appuie en effet sur la circulaire 1749 de la FIFA, qui oblige tout footballeur revenant d’un pays hors UE à observer un isolement de cinq jours. Le gouvernement français préconisant également le même système, mais pour sept jours.Sollicité par L’Équipe , le sélectionneur du Togo, Claude Le Roy, n’a pas caché sa colère :Un refus d’autant plus incroyable que Malcolm Barcola évolue actuellement avec l’équipe réserve, en N2, et n’a plus disputé la moindre minute depuis près de cinq mois.Comme d’habitude, les équipes africaines se retrouvent reléguées au second plan.