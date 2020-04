Championnats amateurs, fin précoce et conséquences

Excepté pour la troisième division et pour la première du football féminin, la saison 2019-2020 des championnats amateurs se termine officiellement avant l'heure. Et les conséquences sont nombreuses, à commencer par les montées et descentes des clubs déjà actés alors même que tous les matchs n'ont pas pu être disputés.

Bastia, Stade Briochin, Sète et Annecy : carré gagnant

Des sourires, des larmes... et un futur, au loin

??? Nous sommes en National ! À la suite de la décision de la @FFF de mettre un terme au championnat de N2, le @FCAnnecy leader de son groupe obtient son ticket pour l’échelon supérieur la prochaine saison.➡️ https://t.co/uCqb1sOJ4n#GoReds pic.twitter.com/tl6HOcnkAS — FC Annecy (@FCAnnecy) April 16, 2020

Ce n'était qu'un secret de polichinelle, mais chacun se devait d'attendre l’officialisation de la nouvelle. Surtout en cette période emplie de points d'interrogation, où chaque certitude peut disparaître ou se transformer en simple possibilité en l'espace de quelques heures. Mais celle-ci a tenu bon : sérieusement évoquée depuis quelques jours, voire quelques semaines, la piste du point final définitif à la saison 2019-2020 dans le football amateur est actée. La Fédération française de football l'a annoncé ce jeudi après-midi, dans un mail signé Noël Le Graët et envoyé aux présidents de ligues régionales.En raison de la pandémie de coronavirus qui empêche actuellement le ballon de tourner, le comité exécutif de la FFF a donc décidé de. Un choix qui ne concerne pour l'instant ni le championnat de National, ni la première division féminine étant donnéqui amènentTout le monde l'a donc compris : il ne s'agit pas d'une saison blanche, mais d'une saison dont les compétitions se sont « achevées » le 13 mars et dont les résultats vont compter. C'est-à-dire que les montées et descentes des clubs vont bien avoir lieu. Voilà pourquoi des dirigeants sont en train de sabrer le champagne par écran interposé avec leur entraîneur, pendant que des coéquipiers partagent leur spleen via des textos aussi colériques que tristes. Car même si tout doit encore être homologué par la FFF et si des plaintes vont inexorablement voir le jour, il paraît d'ores et déjà possible de coller les étiquettes « promus » et « relégués » sous réserve d'avis favorable de la DNCG : les classements sont en effet fixés selon le quotient nombre de points obtenus/nombre de matchs joués. À noter, aussi, qu'il n'y aura qu'une descente en Ligue et District.Les plus gros vainqueurs se nomment donc le Sporting Club de Bastia, le Stade Briochin, Sète et Annecy. Les quatre clubs, premiers de leur poule respective en National 2, devraient accéder au troisième échelon cet été. N'en déplaisent à Sedan, qui n'a encaissé que quatre buts et qui a longtemps fait la course en tête avant d'être doublé par les Corses, au FC Chartres, à deux unités seulement des Bretons, ou encore au RC Grasse, lui aussi deux points derrière un Annecy qui a déjà sa page Wikipedia actualisée.Moins de regrets pour la majorité des lanternes rouges qui tombent en cinquième division : le FC Mantois 78, le Stade bordelais et la réserve de Nîmes n'avaient plus beaucoup d'espoir de maintien. La donne est différente pour l'Iris Club de Croix, qui n'avait qu'un point de retard sur l'avant-dernier, deux sur le quatorzième et surtout trois sur le treizième. Les autres perdants qui se retrouvent à l'étage inférieur (à savoir les réserves de Montpellier, de Lille et de Saint-Étienne, Vitré, Oissel, Saint-Pries, Jeanne d'Arc de Drancy et Marseille Endoume) peuvent l'avoir mauvaise. Ceux qui quittent la cinquième division pour retrouver le National 2 se nomment le Stade Montois, Châteaubriant, Tours, l'Athlético Marseille, les réserves d'Auxerre, de Caen et de Metz, le Canet RFC, Beauvais, Plabennec, Versailles et, normalement, les Hauts Lyonnais (à égalité avec Rumilly Vallières, même différence de buts, mais davantage de réalisations inscrites).Si certains vont grogner – à tort ou à raison – en raison d'une équité qu'ils ne jugeront pas sportive (les équipes n'ont pas rencontré les mêmes adversaires, d'où des calendriers déséquilibrés ou injustes) et si d'autres montrent déjà les dents – en raison des licences non remboursées, par exemple –, la FFF va désormais devoir s'attaquer à la constitution de toutes les nouvelles poules. Avec une question à plus long terme, beaucoup moins urgente : cette décision fera-t-elle jurisprudence, en cas de nouvelle interruption généralisée ?