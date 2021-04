City l'emporte aux forceps contre Dortmund

Bien aidés par Kevin De Bruyne et Phil Foden, tous deux buteurs, Manchester City s'impose dans cette manche aller des quarts de finale de Ligue des champions. En face, le Borussia Dortmund a montré de belles choses et peut croire en l'exploit grâce au but de Marco Reus. Il faudra attendre une grosse semaine pour le verdict.

33

M. Hategan vole la vedette à Kevin De Bruyne

Foden, homme providentiel

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodri, Gündoğan - Mahrez, De Bruyne, Foden - B. Silva (G. Jesus, 58e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Borussia Dortmund (4-3-3) : Hitz - Morey (Meunier, 81e), Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud (Delaney, 81e) - Knauff (Reyna, 63e), Haaland, Reus.Entraîneur : Edin Terzić.

Par Tom Binet

Monaco, Liverpool, Tottenham, Lyon et bientôt le Borussia Dortmund ? Depuis l'arrivée de Pep Guardiola dans le nord du Royaume, lesn'ont jamais goûté au dernier carré de la Ligue des champions, à chaque fois éliminés prématurément. Bien lancés par une action de très grande classe de Kevin De Bruyne, puis pas malheureux de l'arbitrage de M. Hategan, les Anglais ont concédé leur deuxième but de la saison sur la scène européenne en fin de rencontre. Heureusement pour eux, Phil Foden, le gamin du cru, a surgi dans les derniers instants pour offrir une victoire précieuse avant le retour au Signal Iduna Park.Déjà au cœur de l'action début décembre lors de PSG-Başakşehir, l'arbitre roumain Ovidiu Hategan aura encore fait parler de lui sur la scène européenne cette saison. Avant cela, le Borussia avait pris le temps de montrer qu'il n'avait pas traversé la Manche pour s'inspirer de son homonyme de Gladbach, étouffé il y a trois semaines par les. C'est d'ailleurs le feu follet Bellingham qui se voit offrir la première cartouche de la soirée par Haaland, mais Ederson est bien chaud (7). Et si les Allemands en connaissent un rayon en matière de pragmatisme quant il s'agit de parler football, c'est aussi le cas des futurs champions d'Angleterre. Une première erreur d'Emre Can dans le milieu de terrain et voilà De Bruyne qui perce, résiste et voit au bout de l'action Mahrez le servir en retrait. L'ancien despourra recopier cent foisd'ici la semaine prochaine.Commence alors le festival Hategan. L'homme en noir accorde un penalty loin d'être évident pour un geste de Can sur Rodri, avant de revenir sur sa décision devant la vidéo (29). Au grand dam de Pep Guardiola, furieux sur son banc. Puis refuse le but de Bellingham, venu chiper le ballon à Ederson sur son contrôle foiré, avant d'être sanctionné à tort pour s'être fait shooter dedans par le portier brésilien (37). Au grand dam de toute la Ruhr.Retour au jeu après la pause. Une bonne nouvelle pour Erling Haaland, qui fait apprécier sa pointe de vitesse en tombant Ruben Dias avant de buter sur Ederson, venu à se rencontre (48). Marco Reus envoie son coup franc dans le mur (62), et Phil Foden décide de faire briller Hitz sur un service en retrait parfait de KDB (65). Le Belge et l'Anglais font tour à tour valser la défense despour essayer de creuser l'écart, en vain. Pire, Haaland trouve Reus dans l'intervalle pour envoyer son capitaine décrocher une égalisation méritée et mettre fin à plus de 800 minutes d'invincibilité desen Ligue des champions cette saison. Mais il est écrit quelque part que ce Manchester City-là doit vaincre la malédiction. Et c'est Phil Foden, homme du second acte et enfant du peuple, qui joue les sauveurs avec un but qui change beaucoup de choses dans le rapport de force. Rendez-vous dans huit jours pour un nouveau combat.