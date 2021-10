Chelsea s'arrache contre Southampton, Leeds gagne enfin

BluesSaintsSaintsLesau finish. Battus successivement par Manchester City et la Juventus, les joueurs de Chelsea ont assuré l'essentiel sur leur pelouse de Stamford Bridge face à Southampton. Les hommes de Tuchel prennent rapidement les devants grâce à Chalobah, seul sur corner au second poteau pour venir placer sa tête. Les Londoniens pensent même creuser l'écart, mais Lukaku est hors-jeu (36) et la VAR n'a pas vraiment envie de voir Werner inscrire enfin un but cette saison (41). Après la pause, lesdécident d'arrêter de subir : sur une percussion de Livramento, Chilwell commet l'irréparable pour envoyer Ward-Prowse égaliser depuis le point de penalty. Mais l'expulsion du capitaine des visiteurs, venu découper Jorginho sans raison (77), coûte cher. En supériorité numérique, Chelsea se venge à l'issue d'une superbe action collective conclue de près par Werner. L'Allemand est bientôt imité par Chilwell, à la conclusion d'une action marquée par deux poteaux préalables. Chelsea est leader provisoire.WolvesMagpiesDans la gueule des. Quand ça ne veut pas... En grande difficulté dans le jeu depuis le début de saison, Newcastle fait encore partie du club des quatre équipes privées de victoire après sept journées. Dominateurs, les joueurs de Wolverhampton trouvent la faille par Hwang, parfaitement lancé dans la surface par Raúl Jiménez (1-0, 20). Lesprofitent ensuite d'une action confuse sur laquelle José Sá reste au sol pour recoller avant la pause sur leur première frappe, signée Hendrick. C'est sans compter sur Hwang, auteur d'un doublé après le repos pour permettre à son équipe de réintégrer au moins provisoirement la première partie de tableauEnfin ! Oui, le Leeds de Marcelo Bielsa était l'une des équipes à suivre la saison dernière en Premier League avant d'être à la peine cette saison. Lesont su se transformer en gagne-petit face à Watford pour décrocher, eux, leur première victoire. Un but signé Diego Llorente, d'une finition assez improbable à la suite d'un corner. Malgré de nombreuses tentatives de ses petits protégés, Elland Road ne verra pas d'autre but ce samedi après-midi. Mais nul doute que personne ne se plaindra, du côté des supporters, de voir leur équipe capable de conserver un score pour prendre des points.Bonnets d'ânes. Le nul pour les deux plus mauvais élèves de Premier League au coup d'envoi dans un duel peu brillant, où les fautes ont trop souvent pris le pas sur le jeu. Voilà deux autres formations qui n'ont toujours pas connu le goût de la victoire depuis le mois d'août, et qui laissent filer une belle opportunité de débloquer leur compteur.