Chelsea pilonné par Brentford, Manchester City maintient le cap

Alors que Manchester City conquérait Burnley (0-2) pour rester leader de Premier League, Chelsea animait le multiplex de la 31e journée de Premier League en se faisant ouvrir en deux à domicile par le Brentford de Christian Eriksen, Bryan Mbeumo, Vitaly Janelt et Yoane Wissa (1-4).

3 - Chelsea have conceded 3+ goals against a newly promoted team in the Premier League at Stamford Bridge for only a second time, previously doing so vs West Brom in April 2021 (2-5), with both instances coming under Thomas Tuchel. Unthinkable. pic.twitter.com/RrrTPrz8Xf — OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2022

City restait sur un nul sur le pré de Crystal Palace (0-0) et avait été détrôné par le succès de Liverpool face à Watford (2-0) quelques minutes plus tôt . Eh bien, les hommes de Pep Guardiola ont répondu auxen moins de cinq minutes, avec un cachou de Kevin De Bruyne sur une belle remise de Raheem Sterling (5), pour annoncer que l'après-midi serait sans complication. La deuxième claque est venue d'İlkay Gündoğan, quasiment dans le même schéma avec un une-deux KDB-Sterling, un centre en retrait de ce dernier et la conclusion de volée de l'Allemand (25). Pas dans le onze, mais entré à la mi-temps pour apporter du peps aux le cauchemar de City Maxwel Cornet a eu une occasion avant que le drapeau ne se lève (59) et l'intenable Sterling a bien failli remettre ça pour Gabriel Jesus (69), qui a ensuite frappé sur le montant et hors cadre (80). Le City-Liverpool du week-end prochain promet du frisson.Un tremblement de terre a eu lieu à Stamford Bridge dans le derby du jour, et c'est l'écurie de Thomas Tuchel - invaincue depuis la mi-janvier - qui tombe de haut à l'arrivée (1-4). Dominant dans les dix premières minutes, Brentford a bien tenu dans le premier acte, mais David Raya s'est fait prendre en défaut sur une frappasse de 30 mètres signée Antonio Rüdiger, avec l'aide du poteau (48). Lessont tout de suite repartis de l'avant, et le bouillant Bryan Mbeumo a signé deux offrandes pour faire passer les siens devant : Vitaly Janelt a ainsi lâché une sacoche dans les filets d'Édouard Mendy (50), puis Monsieur Christian Eriksen a doublé la mise - son troisième but en sept jours - au bout d'un contre après une occasion des locaux (54). Mbeumo a également été à l'origine du troisième pion des visiteurs, mais c'est Ivan Toney qui a envoyé Janelt signer le doublé d'un superbe piqué (60). La réduction de l'écart a été refusée à Kai Havertz (66), qui a ensuite enchaîné les tentatives juste à côté (69& 80). Finalement, alors que la défense londonienne tremblait des genoux, Yoane Wissa - entré quelques secondes plus tôt - a posé la cerise sur le gâteau (87). Ce promu a décidément quelque chose de spécial Coup d'arrêt pour le Leeds de Jesse Marsch après deux succès de rang (1-1). À la suite d'un premier pion refusé à Jack Harrison dans les vingt premières minutes (déjà sur un corner de Raphinha), le milieu des Peacocks a bel et bien réussi à ouvrir le score grâce à un nouveau centre du Brésilien et à la main toute molle de Fraser Forster (29). Illan Meslier a tenu la baraque devant Che Adams (35), mais il n'a rien pu sur le coup franc du maître James Ward-Prowse, à la reprise (49).Le gouffre entre le huitième, Wolverhampton (46 points avant le match), et le neuvième, Villa (36 points), s'est ressenti dans le jeu. John McGinn et Ezri Konsa se sont troués, et au bout d'une action confuse, Jonny a fait parler la poudre (7). Complètement larguée, la défense desa bien failli laisser Fábio Silva doubler la mise dans la foulée (8), et les galères ont continué puisque Lucas Digne, de retour de blessure, a rechuté (13). Et c'est son remplaçant, Ashley Young, qui a fait sombrer les siens d'une tête dans ses propres filets sur un centre de Fernando Marçal (36), alors que les visiteurs étaient revenus dans le match. Ollie Watkins a manqué la cible de peu à l'heure de jeu, idem pour Hwang Hee-chan de l'autre côté (71), mais Watkins a bel et bien ramené son équipe à un but d'écart, avec un poteau rentrant sur penalty (86) après un contact avec José Sá. Sans conséquence.Treizième avant cette partie, Brighton n'a pas réussi à venir à bout de la lanterne rouge (et sa tunique rose fuchsia), qui restait sur sept défaites de rang toutes compétitions confondues. Après une main grotesque dans les seize mètres signée Sam Byram, Neal Maupay a eu l'opportunité de planter son dixième but de la saison, mais l'ancien Brestois a envoyé un drop, à la demi-heure de jeu. Et c'est à peu près tout.