God Save the Clarets

King Charles III has strong links with the Burnley through his charity, the Prince's Trust He visited Turf Moor in 2010 and was presented with a Burnley FC tie & home shirt by Chairman, Barry KilbyIn 2012 he was also given a VIP season ticket#BurnleyFC #twitterclarets4/4 pic.twitter.com/rnWoS8qvMi — Bᴜʀɴʟᴇʏsᴛᴀᴛs | Dave Roberts (@DLRbrts) September 9, 2022

Albert, George et Tommy

De ses 64 ans comme prince de Galles, Charles a gardé bien des souvenirs. Immatériels comme matériels, puisque chaque visite s’accompagnait de cadeaux plus ou moins bien sentis : des bouteilles d'huile d'olive, des boutons de manchette, de la céramique, des mouches de pêche, des sombreros, du bœuf séché, des cravates, des savons, des sculptures, des peintures, des livres, et même le titre de citoyen d’honneur de la ville de Nice. Dans le lot, évidemment, des maillots de foot. Celui du Nigeria, remis en 2018 par Joseph Yobo, à Lagos. Celui de la Colombie, reçu en 2014 à Bogota. Ceux, aussi, d’Arsenal en 2003, de Newcastle en 2006 ou de Cardiff en 2015. Mais si le nouveau roi ne devait en accrocher ne serait-ce qu'un seul à un mur, il serait sans douteEn 2012, celui qui était encore prince avait déclaré sa flamme au Burnley FC lors d'une cérémonie du British Asian Trust, une organisation d'aide au développement de l'Asie du Sud qu'il a lui-même cofondée., soulignait-il."Oui, Burnley"."Burnley ?"Les propos sont arrivés jusqu’aux oreilles du club, qui lui a offert un abonnement VIP d’une saison en retour. Un cadeau dont le nouveau roi n’a néanmoins jamais profité.Deux ans plus tôt, Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor (en version longue) s’était rendu à Turf Moor en portant un badge de l'écusson du club sur sa veste. Le président de l'époque Barry Kilby lui avait remis un maillot de l'équipe, floqué HRH pour His Royal Highness (Son Altesse royale)., glissait-il alors, comme le rapporte l'Express , commentait un porte-parole des. Les résultats du club, comme ceux de ses actions caritatives.L'association The Prince’s Trust, qu'il a fondée en 1976 pour aider les jeunes, possède une antenne à Burnley, où elle travaille sur l’éducation, l’emploi et les activités culturelles. Qualifié depar le MP Gordon Birtwistle, Charles s’est personnellement engagé pour donner un nouvel élan à l’une des localités les plus défavorisées du pays, comme l’appuyait une responsable du développement du trust en 2008 auprès du Lancashire Telegraph Une ville qu'il décrivait comme, en affirmant son désir de l’accompagner face aux difficultés pour lui donnerUne sacrée prise pour les, mais pas la première. Burnley est connu comme le premier club professionnel de football à avoir accueilli un membre de la famille royale, en octobre 1886. À Burnley pour inaugurer un hôpital, le prince Albert Victor en profite pour faire un crochet par Turf Moor, où se joue un match amical contre Bolton. Le petit-fils de la reine Victoria n’aurait assisté qu’à la première période. Lesmenaient alors 3-1, avant de s’écrouler au retour des vestiaires et de s’incliner 3-4. L’épisode a valu au club le surnompendant plusieurs années et expliquerait la présence du lion - l’un des symboles du pays - sur le logo des. À la suite de cette rencontre, le Burnley FC a d’ailleurs reçu des maillots flanqués des armoiries royales, qui resteront sur la tunique des joueurs jusqu’en 1895.Elles réapparaîtront lors de la finale de FA Cup 1914, remportée contre Liverpool (1-0). L’unique Cup soulevée par les, et en présence du roi George V. Premier souverain à assister à une finale de l’épreuve, celui-ci remettra le trophée au capitaine Tommy Boyle., nous explique Dave Roberts, un supporter de longue date né à Burnley.Il note d’ailleurs que