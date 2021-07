AL

On espère que Kasper Schmeichel appréciera En marge de la deuxième demi-finale de l'Euro qui opposera l'Angleterre au Danemark ce mercredi soir à Wembley (21 heures), le prince Charles a lui aussi cédé au retour en force de l'hymne non-officiel des, datant de 1998,. Le prince de Galles et sa femme Camilla Shand, la duchesse de Cornouailles, ont ainsi demandé ce mercredi à l'orchestre des Coldstream Guards, le fameux régiment d'infanterie de l'Armée britannique au service de la royauté, d'interpréter le morceau à la trompette et aux instruments à vent.Les gardes de Sa Majesté ont également transmis force et soutien aux hommes de Gareth Southgate en jouant, un titre-hommage à Caroline Kennedy, la fille de JFK, composé par l'Américain Neil Diamond en 1969 et adopté depuis par les supporters anglais. Le tout a été posté sur les réseaux de la famille royale.Gare au retour de bâton dans un stade beaucoup trop acquis à leur cause