Cesc Fàbregas quitte Monaco

Merci @cesc4official ! Le milieu de terrain aux plus de 830 matchs en carrière, dont le contrat arrive à son terme, quitte le club de la Principauté trois ans et demi après son arrivée.#GraciasCesc — AS Monaco (@AS_Monaco) June 18, 2022

AL

Propos de Fàbregas recueillis par Freddie Paxton pour SoFoot.com.

En Cescation de paiement. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité le 13 mai dernier , Cesc Fàbregas quitte la Principauté monégasque trois ans et demi après son arrivée. Loin de ses belles années, il est désormais libre de s'engager où bon lui semble.Utilisé à seulement deux reprises en Ligue 1 cette saison, l'ancien « monsieur première intention » d'Arsenal, du Barça et de Chelsea (35 ans), a passé plus de temps devant sa télévision et sort, de son propre aveu, de. Pour un dernier défi, et en espérant laisser de côté ses pépins au mollet et à l'ischio, le maître-mot est simple :Qui veut exhiber un œuf de Fàbregas dans son salon ?