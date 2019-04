Caen reprend espoir, Atal brise Guingamp et Lille déroule

Les 110 joueurs débutant ces rencontres de l'après-midi ont dû veiller tard hier soir devant la finale de Coupe de France, tant il a fallu patienter avant de voir des buts. Mais c'était pour mieux concentrer le spectacle sur la sonde période, qui a vu Lille prendre le large, Caen y croire et Youcef Atal régaler son monde. Pour sa part, Stéphanie Frappart a fait ses premiers pas en Ligue 1 avec une jolie purge. Merci pour elle.

Entre le barragiste et l'avant-dernier du championnat, c'est peu dire que le rendez-vous était capital. Alors que l'on pouvait redouter une rencontre fermée à cause de l'enjeu, chaque équipe a plutôt choisi d'abattre ses cartes l'une après l'autre : Wesley Saïd répond d'une reprise acrobatique à une frappe dans les nuages de Ninga, Fouad Chafik chatouille le poteau quand Fayçal Fajr assomme Sammaritano sur un coup franc plein axe. Mais personne ne trouve l'ouverture... avant que le magicien marocain ne serve son nouveau numéro.Trouvé sur le côté gauche sur une remontée de balle, Fayçal Fajr se met sur son pied droit pour envoyer un ballon flottant dans la lucarne opposée de Rúnnarson. Un bijou qui aurait pu être gâché dans la foulée, lorsque Jeannot voit sa frappe déviée par Guilbert sur la barre. Il faudra ensuite un solide Brice Samba , notamment devant Tavares, pour valider cette première victoire à domicile depuis le 18 décembre dernier. Solidaires, les Normands doublent donc leur adversaire de l'après-midi, peuvent aborder leur prochain match à Guingamp avec un poil plus de sérénité et peuvent même encore espérer rattraper Amiens , 17. Bref, elle est là la belle opération de la journée.L'illusion du titre officiellement évaporée la semaine dernière, après un nul à Toulouse (0-0), Lille devait reprendre ses esprits pour garder la main sur la seconde place du classement. Chose faite après une partie qui a mis du temps à se décanter, mais que les Nordistes ont su renverser grâce à leur puissance collective.Pourtant, Nîmes continue de jouer dans les premiers instant son rôle de poil à gratter et Florian Miguel est tout proche de donner l'avantage aux siens. Les Dogues retrouveront leur mordant en seconde période, en accélérant brusquement sur 30 minutes. C'est d'abord Soumaré qui gratte un ballon dans les pieds de Téji Savanier pour envoyer Loïc Rémy vers son quatrième but de la saison. Si Bernardoni repousse l'échéance face à Pépé, il ne peut que regarder Jonathan Bamba s'envoler sur un centre de Youssouf Koné et placer un coup de tête dans sa lucarne gauche. Le plus dur est fait et Thiago Mendes lance d'une louche Çelik, le Turc effaçant le portier gardois d'un lob subtil, avant que Nicolas Pépé n'inscrive son 20but en Ligue 1 et que Rui Fonte ne clôture le festival. Lille reprend six points d'avance sur Lyon , avant leur duel la semaine prochaine au Groupama Stadium. Guingamp aurait-il déjà abdiqué dans la lutte pour le maintien ? Voilà un mois et demi que les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont pas remporté la moindre rencontre et leur déplacement à Nice n'arrange pas leurs affaires. La faute à des Aiglons décontractés et un Youcef Atal monumental. Si Hérelle réalise la prouesse de ne pas cadrer sa tête à quatre mètres de la ligne, l'international algérien se montre beaucoup plus adroit au moment de reprendre la belle ouverture d' Adrien Tameze . Sa reprise du gauche croisée ne laisse aucune chance à Marc-Aurèle Caillard.Les Bretons restent sans voix, si ce n'est en balbutiant un coup franc lointain de Yeni Ngbakoto, alors que l'Azuréen Malang Sarr était proche de brosser parfaitement le sien, finalement repoussé par le poteau. En seconde période, l'EAG passe à quelques centimètres d'égaliser, sur une tête de Ngbakoto, mais ne pourront rien face au talent d'Atal. Celui-ci se paye un festival dans les lignes arrières bretonnes pour s'infiltrer jusqu'au but, avant de convertir une offrande de Sacko. Un triplé pour confirmer les espoirs mis en lui, et un coup de bambou sur ceux des Guingampais.Peu d'enjeu majeur dans ce «» , mais du jeu tout de même, surtout produit par les Angevins. Mais les Scoïstes se sont longtemps cassé les dents sur une défense rémoise bien en place, alors que par Flavien Tait est passé par deux fois à un rien de reprendre des centres appuyés. Face à ce manque de réalisme, les Champenois piquent sur leur première frappe, par l'intermédiaire de Mathieu Cafaro . Mais les gars de Moulin adorent être menés pour mieux retourner la table. Alors quand une attaque est développée côté gauche, Baptiste Santamaria renverse le jeu vers son latéral droit Vincent Manceau qui claque un petit pont avant d'ouvrir son compteur but. Rien de plus, mais c'était déjà pas mal.Que retenir de cette rencontre ? Strasbourgeois et Amiénois ont offert à l'arbitre Stéphanie Frappart un baptême du feu tout tranquille, lui laissant distribuer ses quatre premiers cartons en Ligue 1 à Ajorque, Timite, Martin, Sissoko.On risque donc de la retrouver très vite sur les terrains de l'élite, alors que Amiens a peut-être oublié que sa présence la saison prochaine n'était pas encore assurée... Dommage, il y avait un beau coup à jouer face à des Alsaciens en roue libre.