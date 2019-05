Depuis que le PSG enchaîne les contre-performances, la presse sportive française se délecte de l’un de ses plus vieux poncifs : le club aurait « touché le fond » . Mais à quoi ça ressemble, en bas ? Réponse auprès de types qui en sont revenus vivants.



1

Paris en apnée

Vidéo

Dans l’illégalité ?

Par Théo Denmat

Tous propos recueillis par TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jacques Sallibartant, comme tous les hommes de 91 ans, a la voix qui chevrote. Ce n’est d’ailleurs pas tout : à un âge si avancé, il avoue sans rougir trembler lui-même de tout son corps, handicap physique qui l’aurait pénalisé dans ses jeunes années. Car à l’époque où «» , Jacques était foreur de puits de pétrole à l’étranger pour un grand groupe industriel français, lui permettant, cette fois-ci sans aucun trémolo, d’affirmer que «» Les explosions de pétrole, ça n’existe que dans les BD. Toucher le fond, dit-il, cela ne se voit pas au premier coup d’œil. Dès lors, et sans disposer d’appareils de mesure, comment juger la situation du PSG ? Hâtivement décrit comme «» par la presse française, le club parisien n’en est peut-être qu’à la moitié de sa descente, au tiers, au quart, au dixième. Aucun moyen de le savoir.Depuis un mois, le récit va de mal en pis : quatre défaites lors des six derniers matchs, une palanquée de blessés, la perte de la Coupe de France , la suspension de Mbappé suivie des annonces de celles de Neymar , les bourdes de Paredes et de Kimpembe contre Montpellier et, alors que le club miroitait enfin la surface, le penalty manqué par Cavani dans le temps additionnel contre Nice . À chaque match, Paris creuserait donc son tombeau d’une pelletée supplémentaire, s’immergeant toujours plus profondément dans les entrailles d’une crise post-titre, plus ou moins du jamais-vu. Jacques, désormais président de l’amicale des foreurs et des métiers du pétrole, glisse dans un souffle ce que l’on redoutait : «» Mazette.Il faut un point de référence. Sans équipement technologique, le point le plus bas atteint par un français sur cette terre reste 126m de profondeur. C’était le 8 septembre 2015 dans les eaux chypriotes, et au bout des palmes, il y avait Guillaume Néry. Double champion du monde d’apnée en poids constant et probable recordman du monde sans un malheureux accident qui le mena à la retraite, le Niçois en est persuadé : «» Lui connaît bien le fond, le mot désignant dans sa discipline le petit disque flottant au bout de sa corde d’entraînement, censé délimiter la profondeur souhaitée. «, explique-t-il."alors, c’était bien le fond ?" » L’avantage de l'apnée, c’est que l’emplacement de ce dernier est déterminé à l’avance, et pas question d’aller plus loin. Tout le contraire du football, où l’on peut toujours perdre un match de plus. Sans marque claire, l’humain ne peut déterminer le moment où il était au plus bas qu’avec du recul, une fois la remontée entamée. Mais serait-il possible de reconnaître le fond lorsqu'on y est ? Ou, interrogation plus directe : à quoi ça ressemble, le fond ? Les revenants témoignent., détaille Guillaume Néry.» Le PSG serait-il ainsi atteint de narcose à l’azote, phénomène autrement appelé ivresse des profondeurs ? «» , affirme notre spécialiste, le club semblant se complaire dans sa descente. Autre visiteur régulier de ce que l’on appelle « le fond » , Lorenzo Viota, acteur pornographique depuis cinq ans, décrit lui l’endroit comme «» , ajoutant que «» . Être au plus profond aurait pour effet direct «» , confirmant qu’évoluer dans ces eaux n’est «» Dans le viseur, Kimpembe, 23 ans, Thilo Kehrer , 22 berges, et Nkunku, 21 piges. Bien vu.En bas, attention aux éraflures. Jacques Sallibartant prévient contre les gaz toxiques émanant des profondeurs, quand Lorenzo Viota, lui, évoque ce «» Toucher le fond comporte donc ses dangers physiques, même si l’acteur confirme qu’on «» Un point que confirme Jacques Sallibartant après 45 ans dans le métier du forage, détaillant que c’est aux États-Unis que l’on creuse le plus. Pire, selon lui, les activités actuelles du PSG seraient illégales : «» Tiens, tiens...L’important n’est donc pas tant d’atteindre le fond que de savoir rebondir après l’avoir touché. Pour bien s’en remettre, Lorenzo Viota conseille à Paris «» ou l’utilisation de «» , quand Guillaume Néry pointe lui la probable mauvaise utilisation du matériel dont dispose le club. Car lui, contrairement au PSG , plonge à peu de frais : «» Un discours dont devrait - peut-être - s’inspirer Thomas Tuchel , visiblement en difficulté devant la vague de blessés de son effectif, et dont les résultats pourraient être visibles dès cet après-midi, à 17h contre Angers . Pour enfin l’heure du rebond ? Comme disait Chirac : «» Forcément en short, c’est compliqué.