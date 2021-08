C1 : le PSV balaye Midtjylland, le Shakhtar assure

148

Les résultats :

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les soirées européennes s’intensifient.Potentiel adversaire de l’AS Monaco en barrages , le Shakhtar est sorti vainqueur de son duel avec Genk. Malgré l’ouverture du score genkoise de Paul Onuachu (39), les Ukrainiens ont su renverser la tendance grâce à un penalty de Tetê (63) et une réalisation d’Alan Patrick (81). Même résultat pour Malmö, qui aura mené de deux buts durant toute la seconde période face aux Rangers avant de voir Steven Davis réduire le score dans le temps additionnel. De son côté, le PSV a tranquillement disposé d’un Midtjylland peu inspiré. En une mi-temps, Noni Madueke (19), Mario Götze (29) et Cody Gakpo (32) se sont ainsi chargés de clôturer le bal.La petite surprise de la journée est l’œuvre du Sheriff Tiraspol, qui a su tenir en échec l’Étoile rouge de Belgrade. Frank Castañeda (33) a fait rêver la formation moldave, en dépit de l’égalisation signée Loïs Diony (45+1). L’ancien Dijonnais inscrit son deuxième but dans cette course à la C1 et gagne un peu plus le cœur des ultras de la Crvena . Au rayon des matchs nuls, les Young Boys se sont tardivement réveillés contre Cluj, tout comme l’Olympiakos, accroché chez lui par Ludogorets.Rendez-vous dans une semaine pour le verdict.