C1 féminine : Barcelone prend une option en déroulant contre City

Dominatrices, lesont un pied et quatre orteils dans le dernier carré de la Ligue des champions.Pour ce premier quart de finale aller de C1 féminine, suivi par près de 600 000 personnes sur les différents streams officiels , Barcelone a largement pris le dessus face à Manchester City.Après un premier quart d'heure bien terne, les Barcelonaises ont accéléré et poussé Roebuck, la gardienne des, à sortir le grand jeu (15, 21, 32), jusqu'à l'ouverture du score d'Oshoala, bien aidée par le poteauEn face, les joueuses de Gareth Taylor ont manqué d'efficacité sur leurs rares occasions (25, 33), et se sont fait punir au retour des vestiaires, sur un penalty obtenu par Oshoala et transformé par Caldentey. Lesont bien tenté de réagir, avec un penalty obtenu sur une superbe percée de Hemp, mais Kelly a vu son tir repoussé par Paños (56). L'échec de trop pour Manchester City, qui ne reviendra pas au score et encaissera même un troisième but en fin de rencontre par HermosoRendez-vous dans une semaine pour une éventuelle remontada. Ou pas.