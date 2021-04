C'est quoi la recette d'Emery en C3 ?

Villarreal et Arsenal vont de nouveau croiser le fer ce jeudi en demi-finales de la Ligue Europa, douze ans après leur dernier affrontement européen. Un duel où Unai Emery, le coach du Sous-Marin jaune et anciennement à la tête des Gunners, sera scruté de très près. Triple vainqueur de la C3, un record à égalité avec Giovanni Trapattoni, l'entraîneur espagnol retrouve le dernier carré de la compétition pour la sixième fois, un record qu’il détient cette fois tout seul, au prix d’un travail acharné et efficace. Décryptage.

« Un match européen est différent, parce que tu joues contre une équipe que tu connais moins comme elle n'est pas dans ton championnat. »

« Il agissait sur nous comme un professeur particulier, comme une personne toujours à nos côtés pour donner de la confiance. »

« Avant un match européen, la charge émotionnelle qu'Unai a comme personne et la manière dont il vit le football, il transmet ça à ses joueurs jusqu'à faire comme si c'était une question de vie ou de mort.

« Emery est capable de transmettre une passion qui transforme l'équipe »

La force d’une union enchantée réside dans sa capacité à s’adapter à la distance pour mieux se retrouver. Après deux années à se planter en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, les retrouvailles d’Emery avec la Ligue Europa en 2019 ne pouvaient donc se terminer autrement que par une finale dans sa compétition chérie, trois ans après l’achèvement de son œuvre avec Séville où il avait conquis les supporters andalous., déclarait d’ailleurs le Basque à la veille de la finale contre Liverpool en 2016.Car s’il avait déjà atteint le dernier carré de la C3 avec Valence au début de la décennie 2010, c’est avec lesqu’Emery a tissé ce lien indéfectible avec la petite sœur de la Ligue des champions, au point de se l’approprier., lâchait-il après avoir battu lespour valider un troisième sacre consécutif.Un triplé qui récompensait alors une méthode de travail démentielle, faisant d’Emery l'entraîneur roi en Ligue Europa.Pour parvenir à rejoindre les sommets, Emery s’appuie d’abord sur une base de travail axée sur l’analyse vidéo. Et pour cela, il n’hésite pas à s’entourer des meilleurs., explique Guillermo Abascal, qui a travaillé avec le staff technique d’Unai Emery lors de sa dernière saison sévillane.Des propos qui rejoignent ceux de Coke, dans une interview pouren avril 2017 et qui évoluait sous les ordres d’Emery à Séville.Un travail de sape important auquel ne rechigne jamais Emery, qui décortique chaque force et faiblesse de ses adversaires, mais également de sa propre équipe. Et si la méthode requiert beaucoup de patience et de concentration, Emery n’hésite pas à en faire encore plus pour préparer les rencontres européennes., précise Abascal.Du travail, des analyses poussées à l'extrême, mais aussi une grande proximité avec ses joueurs. La méthode Unai Emery a fait un certain nombre d'heureux au fil de sa carrière., disait même Adil Rami à beIN Sports en 2017. Il faut dire que le champion de France avec Lille en 2011 a d'abord travaillé sous les ordres d'Emery à Valence, avant qu'il ne le fasse venir à Séville par la suite., image encore Coke. Un professeur qui utilise tout son pouvoir de persuasion envers ses élèves au moment d'affronter les grands rendez-vous., détaille Guillermo Abascal, qui a vu le processus à l’œuvre en 2015-2016 du côté de l'Andalousie.Car c'est dans l'approche de ces matchs si particuliers que celui qui a fait ses débuts sur un banc à Deportiva Lorca dans la foulée de sa retraite de joueur il y a quinze ans prend régulièrement un avantage décisif en s’immisçant dans la tête des joueurs.Guillermo Abascal pointe certainement là du doigt l'un des ingrédients principaux permettant à Unai Emery d'être un entraîneur record en Ligue Europa. Proche de ses joueurs, il parvient à les transcender totalement à l'approche du grand soir. À les persuader d'être invincibles., poursuit l'analyste vidéo.Une bête sauvage qui ne s’avoue jamais vaincue et continue à croire en sa chance, peu importe les secousses auxquelles elle doit faire face.remontadas (contre Dnipropetrovsk en 2015, et Liverpool en 2016, NDLR)(en 2014, NDLR), dit encore Abascal.Nul doute que Gérard Moreno, Étienne Capoue et toute la bande auront encore un supplément d'âme bienvenu jeudi soir pour accueillir lesà la Cerámica. En espérant un dénouement plus heureux que lors de leurs précédents affrontements avec le club anglais. Pour cela, ils tiennent en Unai Emery un atout de poids.