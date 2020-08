C'est écrit : Maxwel Cornet va remettre ça contre City

Un but à Manchester, un doublé à Lyon : Maxwel Cornet avait été le grand bonhomme de la double confrontation entre Lyon et Manchester City à l'automne 2018. Deux ans plus tard, les deux équipes se retrouvent en quarts de finale de la Ligue des champions et les Gones compteront forcément sur lui pour rallier le dernier carré.

301

Manchester City Lyon Ligue des Champions Diffusion sur

Tout exploit a besoin d'un héros

Dans une position cousue main

Manchester City n'a pas le droit au bonheur

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Rudi Garcia ? Bruno Génésio ? Non, la phrase sort de la bouche de Pep Guardiola un soir de novembre 2018. Battu deux mois plus tôt à l'Etihad avec déjà un but de l'ailier lyonnais (1-2), Manchester City n'a pu faire mieux qu'un match nul au Groupama Stadium (2-2), la faute à une nouvellede l'international ivoirien. Pas de quoi remettre en cause la première place du groupe pour les, mais suffisant pour attirer les éloges de l'Espagnol sur le grand bonhomme de la soirée.Moins de deux ans plus tard, à l'heure de retrouver City sur sa route en Ligue des champions, l'OL ne doit pas s'inquiéter : Nabil Fekir, Tanguy Ndombélé ou Ferland Mendy sont peut-être partis, mais Maxwel Cornet, 23 ans et plus de 200 matchs avec l'OL depuis son arrivée en 2015, est toujours là, prêt à rendre service. Et l'exploit est en route. «» Or des risques, l'ancien Messin sait en prendre, quand il s'agit de mettre un ciseau sur l'arête d'Ederson ou d'envoyer un enroulé parfait dans la toile d'araignée.Cornet a marqué à cinq reprises dans sa carrière en Ligue des champions, avec comme victimes Zagreb, Valence et donc lesà trois reprises, ce qui signifie que 60% de ses caramels en C1 ont été envoyés dans les gencives mancuniennes. Définitivement, les chiffres ne mentent pas et on peut deviner que si le gaucher n'a plus marqué depuis neuf matchs sur la scène européenne, c'était pour mieux se concentre sur ses retrouvailles avec sa proie favorite. Autre information qui ne trompe pas : Cornet a marqué lors de chacune des campagnes de C1 auxquelles il a participé et il n'a pas encore fait trembler les filets cette saison...Depuis la reprise, Cornet est aligné à un poste qui semble lui convenir. Déjà essayé piston gauche – et parfois même latéral gauche dans une défense à quatre – par Rudi Garcia avant l'interruption des compétitions, l'intéressé semble s'épanouir à ce poste. «» , assurait-il le mois dernier au RMC Football Show. Ce repositionnement aura dans tous les cas eu le mérite de lui redonner confiance.Le voilà détenteur d'une place de titulaire désormais assurée dans le 3-5-2 de l'ancien coach de la Roma. Apparu percutant sur certaines séquences lors de la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, le joueur de 23 ans va pouvoir arriver lancé dans son couloir pour mettre en évidence les largesses défensives de Kyle Walker, plus réputé pour ses qualités offensives que sa capacité à défendre ses propres cages. D’autant que dans ce système, Cornet offre aux Lyonnais une véritable possibilité de projection à la récupération, tandis que son pendant à droite, Léo Dubois, offre un profil davantage défensif. Sa petite blessure à la cuisse contractée contre la Juve dans tout ça ? Elle se situe à mi-chemin entre du bluff de Rudi Garcia et une chose qui se soignera au mental, à la Kylian Mbappé, en se répétant en boucle «» jusqu'au coup d'envoi. Raheem Sterling avouait avant le huitième de finale retour face au Real Madrid s'être infligé une rediffusion de l'élimination de l'an passé contre Tottenham en guise de motivation . On peut imaginer qu'il a passé la nuit de vendredi à samedi à se servir de YouTube pour dévorer lesde Maxwel Cornet.On ne sait pas si cela a aidé Sterling à bien dormir mais on peut imaginer que la qualité du sommeil de Pep Guardiola n'a pas dû être parfaite. S'il avait cumulé trois éliminations en demi-finales de Ligue des champions lors de ses trois saisons au Bayern Munich, l'entraîneur catalan n'a jamais passé le cap des quarts en trois tentatives avec Manchester City, qui restait sur sa seule qualification dans le dernier carré la saison précédant sa venue. Arrive alors l'idée d'un plafond de verre pour le tombeur du Real Madrid en huitièmes de finale. Et puisqu'il faut bien quelqu'un pour le leur faire éclater au visage, le grand « Max » est prêt à se dévouer.