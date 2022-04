Bruno Fernandes victime d’un accident de la route

TT

Plus de peur que de mal.Ce lundi matin, la presse anglaise rapporte que Bruno Fernandes a été victime d'un accident de la route. Alors qu'il se rendait à l'entrainement au volant de sa Porsche, le Portugais a été victime d'une collision, mais il a toutefois évité le pire. Les autres individus impliqués dans l'accident sont également indemnes et aucune personne ne souffrirait de blessures sérieuses. En conférence de presse cet après midi, l'entraineur des, Ralf Rangnick devrait faire le point sur la santé de son joueur.Malgré tout, le milieu de terrain a participé à la séance d'entrainement en vue du choc de Premier League ce mardi soir (21h) face à Liverpool. Sauf grosse surprise, Bruno Fernandes devrait être en mesure d'affronter. Une rencontre au sommet dans la course pour le titre et la course à l'Europe.En espérant qu'il soit aussi percutant face à Liverpool.