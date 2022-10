Brighton embrouille Chelsea, Tottenham renverse Bournemouth

Les autres résultats

Le premier tour de magie de Roberto De Zerbi. Face au Chelsea de Graham Potter, Brighton a signé le match référence de sa nouvelle ère « transalpine » , presque un mois après avoir fait souffrir Liverpool. C'est au prix d'une entame de match passionnante que leslâche son meilleur. Par deux fois, Thiago Silva sauve son camp sur sa ligne. Mais il perd aussi la balle sur la troisième situation. Kaoru Mitoma effectue une percée et décale Leandro Trossard, qui dribble habilement Kepa. Le score se corse rapidement, lorsque Ruben Loftus-Cheek marque du genou contre son camp, sur corner. Robert Sánchez est tout de même mis à contribution par Conor Gallagher (18et 20), et Christian Pulisic n'attrape pas le cadre.Pour autant, Brighton continue de trancher dans le vif. Lancé dans la profondeur côté gauche, Pervis Estupiñán voit son centre dévié par Trevoh Chalobah. 3-0, et il ne pouvait en être autrement, puisque Mitoma traînait derrière en renard. La réduction de l'écart par Kai Havertz sur un centre pur et enveloppé de Gallagher ne servira à rien, même si Pierre-Emerick Aubameyang bombarde Sánchez (69). En effet, les hommes de RDZ frappent une dernière fois par Pascal Groß, bien placé sur un tir d'Enciso boxé par Édouard Mendy (entré à la pause à la place de Kepa, blessé). Brighton est septième, à trois unités desTottenham adore l'appel du gong. Et pourtant tout avait commencé à l'envers pour les, la faute à un Kieffer Moore en train de kiffer son moment tout simplement, d'abord en contre sur un service de Marcus Tavernier (frère de James), bien aidé par une glissade de Davinson Sánchez, puis dans son registre favori, depuis les airs. Grain de sable dans l'engrenage : Tottenham va pondre une dernière demi-heure de rouleau compresseur. Trouvé par Højbjerg, Ryan Sessegnon allume à ras avec l'aide du montant. Puis, Ben Davies taxe, au second poteau, une sortie de travers de... Mark Travers, sur corner. Harry Kane est intenable, mais c'est bien Rodrigo Bentancur qui libère les implants d'Antonio Conte, en deux temps, suite à un cafouillage. Crucial pour rester sur le podium devant la surprise Newcastle.