Zidane : « J’espère pouvoir entraîner rapidement »

Rare dans les médias, Zinédine Zidane a accordé un entretien à Téléfoot. Après avoir rappelé à quel point il profitait de sa famille à Marseille et encensé Luka Modric, Kylian Mbappé ou encore Karim Benzema, l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui vient de souffler ses 51 bougies, s’est confié sur son envie de retrouver un banc.

"Le foot aujourd'hui, physiquement ça a beaucoup changé. Moi, sur le plan physique, ça m'aurait peut-être joué des tours" Les différences entre le foot d'aujourd'hui et le foot de l'époque, raconté par Zinédine Zidane à @SaberDesfa pic.twitter.com/ABcneoKPAa — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 25, 2023

« Aujourd’hui, depuis que je ne suis plus en activité je regarde quasiment tous les matchs, a déclaré le Ballon d’or 1998. Revivre et retravailler en France ? Il ne faut rien s’interdire. Je sais ce que je veux, et ce que je ne veux pas. Si cette pause est là, c’est qu’elle doit être là… J’espère me dire que rapidement, je vais pouvoir entraîner . » Un temps pressenti pour devenir le sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane n’a plus coaché depuis sa dernière expérience avec le Real Madrid, qui s’est terminée en mai 2021, à un an de la fin de son contrat.

