L'OGC Nice inflige une lourde sanction à Youcef Atal après son dérapage antisémite

Après Anwar El Ghazi à Mayence, voilà une nouvelle suspension pour une prise de position (très maladroite) sur le conflit israélo-palestinien.

Déjà dans le viseur de la justice pour avoir partagé une vidéo à caractère antisémite en réaction à la triste actualité en Palestine et Israël, Youcef Atal a été suspendu « jusqu’à nouvel ordre » par l’OGC Nice. Son employeur a développé dans son communiqué, expliquant avoir convoqué le défenseur « dès son retour de la sélection nationale d’Algérie ».

Le club de la Côte d’Azur explique « que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques ». Ces excuses n’ont visiblement pas suffi, puisque « compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l’encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires ».

Les ennuis continuent de s’accumuler pour Youcef Atal.

Marcin Bulka récompensé de son excellent mois de septembre