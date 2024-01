Yoann Court est un joueur libre

A 33 ans, il peut encore rendre quelques services.

Mais pas à Caen, visiblement : recruté en septembre 2020, Yoann Court a quitté le Stade Malherbe qui a résilié son contrat. Ce dernier liait pourtant les deux parties jusqu’à juin 2024, mais le joueur de touchait plus vraiment le ballon depuis un certain temps : titularisé douze fois entre août et novembre 2023, le milieu de terrain n’a plus foulé une pelouse de Ligue 2 après un nul contre Quevilly-Rouen.

Yoann Court ne fait plus partie de l'effectif du @SMCaen. Bonne continuation Yo' ! Le communiqué officiel 📝⤵️#SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) January 3, 2024

La raison de ce divorce, qui n’a rien à voir avec une éventuelle blessure, prendrait sa source dans des problèmes extra-sportifs. L’ancien de Troyes ou du Stade brestois a, notamment, été suspendu un match par la Ligue de Football Professionnel pour des paris illicites.

Normal, pour un homme qui ne sait pas (se) défendre debout.

