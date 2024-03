L’embarras du choix.

Le 6 mars, Yacine Adli affirmait son souhait d’évoluer pour l’équipe de France plutôt que pour celle d’Algérie, lui qui possède la double nationalité. Une déclaration qui a fait parler, puisque les Fennecs pensaient tenir la corde dans ce dossier. Pour répondre aux « mensonges » à son égard, le milieu de terrain de l’AC Milan a donc publié un communiqué sur X (anciennement Twitter) ce samedi.

« J’ai dit que mon objectif était de jouer au plus haut niveau, ce qui ne veut pas dire que la sélection algérienne n’est pas le très haut niveau, mais simplement que le challenge est plus élevé pour moi de vouloir rejoindre l’équipe de France, commence-t-il. J’ai dit que j’avais eu une discussion avec M. Belmadi, avec qui j’ai échangé longuement sur plusieurs sujets, mais très peu de football, j’ai dit qu’à mon sens, son départ serait une perte pour la sélection, écrit-il. Mais je n’ai jamais dit que son départ changeait quelque chose à ma décision, comme je n’ai jamais dit à quiconque que je souhaitais rejoindre la sélection auparavant. J’ai préféré être honnête et transparent sur ma décision plutôt que jouer la carte de l’indécision […]. Inutile de me dire que les portes de la sélection me sont ouvertes ou non. Avec mes déclarations, elles se sont fermées quoi qu’il advienne. J’ai de la fierté et surtout qu’une parole, sûrement mon côté algérien. »

Que la paix soit sur vous 🤲🏼 pic.twitter.com/nOZS8qFyD0 — Yacine Adli (@AdliYacine7) March 23, 2024

Né à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) de parents algériens, formé à l’US Villejuif puis au PSG, Adli a toujours porté le maillot français, en sélections jeunes (U16, U17, U18, U19, U20).

Peut-être qu’Olivier Giroud, Mike Maignan et Theo Hernandez ont été plus convaincants qu’Ismaël Bennacer.

