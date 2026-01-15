S’abonner au mag
William Saliba en a marre de « finir les saisons sans rien dans les poches »

Ras la casquette. Après la victoire 3-2 contre Chelsea mercredi soir en League Cup, le défenseur d’Arsenal William Saliba a clairement affiché les ambitions de son équipe : cette saison, les Londoniens veulent enfin gagner des titres. « Aujourd’hui, nous avons quatre compétitions à remporter : la Carabao Cup, la FA Cup, la Ligue des champions et la Premier League, compte le Français au micro de CBS. Nous voulons tout gagner. J’en ai assez de finir les saisons sans rien dans les poches. »

Les échecs du passé comme moteur supplémentaire

Interrogé sur le fait de savoir si cette ambition débordante trouvait sa source dans les désillusions des saisons précédentes, le défenseur a répondu sans détour : « Bien sûr. Ces dernières années, nous avons beaucoup appris, parce que nous sommes passés tout près du but pendant trois saisons consécutives. »

Grâce à ce succès 3-2 à Stamford Bridge, Arsenal a déjà un pied en finale de la League Cup, où Manchester City — vainqueur 2-0 de Newcastle lors de l’autre demi-finale aller — pourrait l’attendre. En Premier League également, les Citizens devraient une nouvelle fois représenter le principal rival des Londoniens dans la course au titre.

Bonne chance à Nottingham, qui tentera samedi de résister à un Arsenal plus affamé que jamais…

Arsenal a un pied en finale de League Cup

