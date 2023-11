Will Still : « Quand tu es capable de frapper 19 fois contre le PSG… »

Will Still n’aime pas perdre, et ça se voit.

Abattu en conférence de presse après la défaite des siens face au PSG, l’entraîneur belge est venu remplir ses obligations médiatiques sans cacher être « saoulé » par ce résultat : « La version du Stade de Reims de ce soir, j’en suis très fier, très content. On n’a pas eu de creux. Malheureusement pour nous, il y a le troisième au dernier Ballon d’or qui nous met un triplé, dont le premier but… Chapeau à lui, de cet angle-là… C’est de très haut niveau. Quand tu es capable de frapper 19 fois contre le PSG, je ne peux qu’être satisfait. On a été capable de les mettre en difficulté, de les faire douter. C’est frustrant. Je déteste perdre. »

Plus d’une heure et demie après les faits, Will Still était encore impressionné par l’ouverture du score de Kylian Mbappé : « N’importe quel joueur de Ligue 1 dans cette situation, tu ne t’attends pas à ce que Mbappé la reprenne de cette position en une touche. Tu peux empêcher le centre, être plus au contact. Mais on n’est que le Stade de Reims. Ce genre de petites erreurs, pour l’instant, on les commet encore. » Le Belge a aussi eu un mot pour le portier du PSG : « On a frappé 19 fois au but… Mais on ne va pas jouer contre un Donnarumma au sommet de son art chaque semaine. Ça me saoule. »

Du franc-parler, comme on l’aime.

Luis Enrique : « Kylian peut faire mieux qu'aujourd'hui »