Will Still et Reims, l’aventure ne va peut-être pas durer selon Caillot

Still here.

Dans un entretien accordé à France Bleu Champagne-Ardenne paru ce vendredi, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, loue les qualités de l’entraîneur rémois​ Will Still, tout en évoquant la possibilité que l’idylle entre son club et le coach belgo-anglais touche bientôt à sa fin : « J’adore Will, j’adore ce qu’il fait et il va apprendre au fil du temps qu’avoir des résultats, c’est une chose, mais qu’il faut savoir aussi gérer un club comme on le fait. » De là à relancer les rumeurs d’un départ du coach de 31 ans à la fin de la saison ? Tout semble possible.

Le président champenois de 31 ans son aîné et à la tête​ du club rémois (actuellement 6e de Ligue 1) depuis plus de 20 ans poursuit son explication, en faisant référence à la déception qu’affichait son coach, après le départ de plusieurs joueurs cet hiver, dont Azor Matusiwa, parti au Stade rennais – en prêt avec une obligation d’achat estimée à 15,5 millions d’euros en plus de 4,5 millions d’euros de bonus. « Je comprends ses états d’âme quand on lui enlève un joueur, mais quand je vois aujourd’hui l’effectif qu’il a à sa disposition pour un jeune entraîneur… Il a un grand avenir, le Stade de Reims aussi. Je ne sais pas si notre avenir sera commun, mais aujourd’hui, Will a des résultats parce qu’il est brillant, mais aussi parce qu’il a entre les mains un effectif de qualité. » Le sexagénaire termine son intervention sans omettre de souligner la belle forme actuelle de son équipe, qui « va tout faire pour avoir l’Europe ».

Pourtant, Will Still a l’expérience des soirées européennes… sur Football Manager.

