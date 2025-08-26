S’abonner au mag
Nicolas Pallois absent au moins deux mois

MBC
T’es où ? Pallois.

Arrivé à Reims cet été après d’innombrables chandelles envoyées dans le ciel de la Beaujoire, Nicolas Pallois doit déjà passer par l’infirmerie du club champenois. Le défenseur de 37 ans s’est blessé aux adducteurs ces derniers jours et pourrait louper au moins deux mois de compétition d’après L’Équipe.

Pas de quoi sortir le champagne

Juste avant le match contre Pau ce lundi soir, perdu par le Stade de Reims 2-0, le club a annoncé que Pallois devrait passer « des examens dans les prochains jours pour déterminer la durée exacte de son indisponibilité ». Sans son nouveau capitaine et sans Valentin Atangana, tout proche de signer à Strasbourg, les Rémois se retrouvent dans une situation délicate dès la troisième journée de Ligue 2.

Se blesser avant d’affronter les Palois, c’est fort.

Pau s’impose face à Reims et se place en tant que dauphin de Saint-Étienne

