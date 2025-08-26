Nicolas Pallois absent au moins deux mois

T’es où ? Pallois.

Arrivé à Reims cet été après d’innombrables chandelles envoyées dans le ciel de la Beaujoire, Nicolas Pallois doit déjà passer par l’infirmerie du club champenois. Le défenseur de 37 ans s’est blessé aux adducteurs ces derniers jours et pourrait louper au moins deux mois de compétition d’après L’Équipe.

Pas de quoi sortir le champagne

Juste avant le match contre Pau ce lundi soir, perdu par le Stade de Reims 2-0, le club a annoncé que Pallois devrait passer « des examens dans les prochains jours pour déterminer la durée exacte de son indisponibilité ». Sans son nouveau capitaine et sans Valentin Atangana, tout proche de signer à Strasbourg, les Rémois se retrouvent dans une situation délicate dès la troisième journée de Ligue 2.

ℹ️ Suite à une gêne musculaire ressentie lors du dernier entraînement, la décision a été prise de ne pas aligner Mory Gbane sur la feuille de match aujourd’hui. Concernant Nicolas Pallois, des examens seront réalisés dans les prochains jours pour déterminer la durée exacte de son… https://t.co/xjr6HLfb6s — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 25, 2025

Se blesser avant d’affronter les Palois, c’est fort.

