Reims grignote Le Mans, Guingamp souffle sur Bastia

Reims est toujours intraitable à Delaune.

À l’image de son succès inaugural face à Guingamp sur ses terres, Reims a récidivé face à une timide équipe du Mans (1-0). Ce succès s’est dessiné en seconde période, après un premier acte assez fermé, où les Rémois ont fait la différence à l’heure de jeu. Bien aidés par une faute de main du gardien Nicolas Kocik, c’est Ange Tia qui a surgi pour inscrire le seul but de la rencontre et offrir trois points précieux à la formation de Karel Geraerts. Conséquence : Reims s’invite dans les hauteurs du classement.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Guingamp a fait exploser Bastia à Furiani (3-1). Pour sa première titularisation avec le club breton, Darly N’Landu s’aide des deux poteaux de Johnny Placide pour ouvrir le score d’entrée. Guingamp double la mise au quart d’heure de jeu grâce à l’opportuniste Jérémy Hatchi. Au retour des vestiaires, la formation de Sylvain Ripoll va inscrire un troisième pion sur un nouveau caviar de Gautier Ott bonifié par Louis Mafouta. C’est Amine Boutrah, qui avait touché le poteau en fin de première période, qui réduira le score pour Bastia en solo. Première victoire de la saison pour l’EAG, Bastia est 17e de Ligue 2.

Reims 1-0 Le Mans

But : Tia (62e) pour Reims

Bastia 1-3 Guingamp

Buts : Boutrah (63e) pour Bastia // Nlandu (5e), Hatchi (11e), Mafouta (55e) pour Guingamp

