  • Serie A
  • J1
  • Juventus-Parme (2-0)

Weston McKennie victime d’insultes racistes en marge de la rencontre face à Parme

Weston McKennie victime d'insultes racistes en marge de la rencontre face à Parme

Ils prennent jamais de vacances, eux ?

À l’issue de la victoire 2-0 de la Juventus face à Parme ce dimanche, des insultes racistes ont été proférées par des supporters parmesans à l’encontre du milieu de terrain Weston McKennie, rapporte la Gazzetta dello Sport. Rentré à la 89e minute de jeu, l’Américain était resté sur la pelouse après la rencontre pour un décrassage avec quelques-uns de ses coéquipiers remplaçants lorsqu’il a été la cible d’insultes de la part du parcage visiteur.

Identifier et sévir

Dans un communiqué publié après le match, le club de la Vieille Dame a indiqué condamner fermement l’incident et a annoncé coopérer avec « les instances de justice sportive pour identifier les responsables ». En avril dernier, alors que Romelu Lukaku avait été victime d’insultes racistes, la police de Turin avait émis 174 interdictions de stade à des supporters grâce à l’aide de la Juventus, rapporte le quotidien italien.

Mathys Tel, Antoine Semenyo et maintenant Weston McKennie : la saison commence mal, et on n’est pas encore en septembre…

La Juve réussit sa rentrée, pas l’Atalanta

