Walid Regragui prend la défense d’Aboukhlal

L’amour paternel.

Walid Regragui, le sélectionneur marocain, a tenu à défendre Zakaria Aboukhlal, soupçonné d’une altercation avec l’adjointe aux Sports à la mairie de Toulouse, Laurence Arribagé. Surpris, il a assuré que le comportement dont il est suspecté est totalement contraire à ses valeurs : « S’il y a bien un joueur qu’on n’imagine pas dans ce type d’histoire, c’est bien Zak. C’est un garçon respectueux, avec de vraies valeurs et une belle éducation, transmise par des parents ouverts. »

De plus, le sélectionneur marocain a pris pour ligne de comparaison les actions qu’il développe au Maroc, notamment son financement pour des orphelinats et des terrains de foot : « Il a cette fibre sociale et cette volonté d’aider, de sortir les gamins de la misère. »

Sélectionneur, pas avocat.

