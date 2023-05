Toulouse : Aboukhlal mis à l’écart suite à une altercation avec une élue

C’est quelque chose, la gueule de bois toulousaine.

Sur une série de trois matchs sans victoire depuis le triomphe en Coupe de France (deux nuls et une défaite), le Toulouse FC perd qui plus est un élément important pour la suite de la saison. RMC Sport ayant rapporté une altercation entre Zakaria Aboukhlal (23 ans) et Laurence Arribagé, adjointe en charge des Sports à la mairie de Toulouse, le TFC a annoncé lundi soir la mise à l’écart provisoire de son joueur. Une algarade s’est produite le jour des festivités organisées le 29 avril dernier, au lendemain de la finale de Coupe remportée par le Téfécé, où l’élue aurait demandé à plusieurs joueurs toulousains de faire moins de bruit au moment où un discours était prononcé. Aboukhlal lui aurait alors répondu que chez lui, « les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes ».

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ Face aux graves allégations publiées par RMC Sport à l’encontre du joueur du Toulouse Football Club, Zakaria Aboukhlal, le Club annonce que son joueur s’entraînera à l’écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre, en attendant les résultats d’une… pic.twitter.com/DGcS2CBfIh — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 15, 2023

Si Laurence Arribagé aurait confirmé sa demande faite aux joueurs, mais réfuté les informations supplémentaires du média, RMC Sport les maintient alors que l’AFP les a elle-même confirmées. Le club, de son côté, indique dans un communiqué avoir ouvert une enquête interne et que les résultats de cette dernière détermineront si Aboukhlal retrouvera l’entraînement collectif ou non. Un nouvel épisode après le refus de trois joueurs violets – dont Zakaria Aboukhlal – de participer au match de dimanche dernier face à Nantes (0-0) en raison du flocage arc-en-ciel en rapport avec la journée de lutte contre l’homophobie.

La roue libre, nouveau plat traditionnel en Occitanie.

La ministre des Sports veut sanctionner le refus du maillot arc-en-ciel