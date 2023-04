Waldemar Kita : « J'essaye de faire abstraction d'une certaine stupidité »

Première personne du singulier = Kita.

Les humains changent rarement, et Waldemar Kita encore moins. Alors que la pelouse de la Beaujoire était envahie par le public nantais, heureux de voir son club filer en finale de la Coupe de France, le boss du FCN a réagi au micro de beIN SPORTS : « Je suis content pour les joueurs, je suis content pour le staff, je suis content pour toute la direction du club parce que ce sont des joueurs que l’on aime beaucoup… Et puis (je suis) content pour le FC Nantes avec ce public exceptionnel. »

Kita parle ensuite des demandes de départ affichées par une grande partie des supporters : « J’essaye (de prendre du plaisir). Ce n’est pas toujours facile. J’essaie de faire abstraction d’une certaine stupidité. J’essaye de construire quelque chose, ce qui n’est pas toujours facile quand vous avez beaucoup de personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. […] Quand on s’engage dans une aventure comme ça, ce n’est pas facile de partir malgré les difficultés. C’est dans la difficulté que l’on a encore envie de faire quelque chose de positif. (Antoine Kombouaré ?) Je pense qu’il ne faut pas “individualiser une personne”. Le staff qui est avec lui est aussi très important, toute la direction qui est là et qui donne tous les moyens pour que ça marche du moment qu’on lui foute la paix et que l’on soit respecté. […] C’est un groupe que la direction a choisi. »

Pas sûr que cela calme les esprits.

