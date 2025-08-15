Vers un usage renforcé de la VAR cette saison en Ligue 1 ?

Big brother se fait encore plus pressant.

Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 démarre ce vendredi soir, l’utilisation de l’arbitrage vidéo a été quelque peu modifié par la direction de l’arbitrage. Désormais, l’arbitre central sera habilité à aller consulter les images de lui-même en cas de doute, sans avoir été appelé par son assistant vidéo. « L’arbitre est autorisé à initier exceptionnellement un déplacement devant l’écran sans appel de l’arbitre vidéo, pour vérifier certaines décisions majeures dans des moments « sensibles » d’une rencontre », précise ainsi le directeur de l’arbitrage, Anthony Gautier.

Une nouvelle manière d’utiliser la vidéo qui redonne davantage de poids au ressenti de l’arbitre central. Par ailleurs, le patron des hommes en noir assure que ces derniers ne seront pas pénalisés dans leur notation s’ils décident de se servir de cette nouvelle règle pour se déjuger eux-mêmes.

Seul le capitaine pourra parler à l’arbitre

Parmi les autres règles à faire leur apparition pour cet exercice 2025-2026, on retrouve l’interdiction pour les joueurs de s’adresser directement à l’arbitre, à l’exception du capitaine. « Cette règle testée à l’Euro et qui nous avait paru utile figure dans les Lois du jeu depuis le 1er juillet 2025. Les images de joueurs courant vers l’arbitre ou l’entourant ne sont pas acceptables. Ces comportements seront systématiquement sanctionnés d’un carton jaune », poursuit Anthony Gautier. Pour la sonorisation en revanche, il faudra encore attendre.

Suffisant pour mettre fin aux incessantes polémiques arbitrales ?

