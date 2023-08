Vers un décalage de l'horaire d'OM-Brest ?

Sortez les brumisateurs et les lunettes de soleil.

La France a chaud en cette fin de mois d’août, et ces températures ont déjà contraint la Ligue à décaler les horaires de Lyon-Montpellier et de Monaco-Strasbourg la semaine passée. Ce pourrait être le cas encore ce week-end puisqu’il devrait toujours faire très lourd à Marseille dans les prochains jours. Sylvain Souvestre, maire du 11e et 12e arrondissement de la ville, a écrit une lettre à Michèle Rubirola, première adjointe à la mairie de Marseille, pour officiellement demander un décalage de l’horaire de la rencontre, initialement prévue à 17 heures ce samedi.

« Certains responsables associatifs de clubs de football m’ont également appelé car ils souhaitent amener des enfants de leurs clubs (virage ou tribune Ganay), mais ces tribunes sont exposées 100% au soleil et certains d’entre eux ne se sentaient pas bien lors du dernier match entre le moment où ils arrivent en amont, sans eau, sans ombre… », a justifié l’élu. On peut notamment l’apercevoir lors des retransmissions télévisuelles lorsqu’il s’agit de matchs en journées, des milliers de personnes sont totalement exposées à la chaleur, posant certains problèmes de santé publique. D’autant que la ville est actuellement en vigilance orange pour la canicule et niveau 2 en ce qui concerne la pollution.

Et il pourrait faire encore plus chaud dans le stade si Marseille ne s’impose pas.

