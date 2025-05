Valence en colère contre Netflix après le documentaire sur Vinícius Júnior

Silence, ça remonte.

Depuis la publication de Baila, Vini sur Netflix, le FC Valence est en conflit ouvert avec la plateforme américaine. Le documentaire, centré sur la carrière et le combat de Vinícius Junior contre le racisme, revient en détail sur les incidents racistes dont il a été victime au stade Mestalla lors d’un match contre Valence en mai 2023.

Valence exige une modification immédiate du documentaire

Sauf que lors d’une scène où l’on voit et entend des supporters de Valence scander « Tonto (idiot en français) », Netflix a sous-titré « Mono (singe en français) ». Cela a profondément choqué le club, qui a, sur son compte X, demandé une modification immédiate de la scène.

🦇 Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra… https://t.co/3Xy66YnL3b — Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

« Compte tenu de l’injustice et des mensonges commis à l’encontre des supporters du Valencia CF, le club a exigé par écrit une rectification immédiate de la part du producteur du documentaire pour ce qui s’est passé à Mestalla, qui ne correspond pas à la réalité. La vérité et le respect de nos supporters doivent prévaloir. Le Valencia CF se réserve le droit d’intenter une action en justice », a indiqué plus en détail le club.

Le sous-titrage, c’est un métier.

Villarreal se rapproche de la Ligue des champions, Valence perd pour la première fois depuis février