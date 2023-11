Une tourte créée en l’honneur d’une légende de Liverpool

Une Barnes 10, s’il vous plaît.

Les gourmets qui fréquentent Anfield pourront désormais avaler une tourte pensée pour John Barnes. La boulangerie HomeBaked Bakery, située juste à côté du stade, vient d’annoncer l’ajout de cette nouveauté dans sa vitrine à compter de dimanche, jour où Liverpool reçoit Brentford. « The Barnes 10 » sera garnie de poulet jerk, une spécialité jamaïcaine, en clin d’œil aux origines de l’attaquant, auteur de 108 buts pour le club local entre 1987 et 1997.

Introducing our latest pie, in honour of one of @LFC greatest ever players, John Barnes❤️

‘The Barnes 10’ is a Jerk Chicken Pie, which we have made with Diggers blessing with a nod to his Jamaican heritage🇯🇲

Available this Sunday before #LIVBRE🥧 pic.twitter.com/I91HK8PLGq

— Homebaked Bakery (@HomebakedBakery) November 8, 2023