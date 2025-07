Une nouvelle victoire pour la LFP dans sa croisade contre le piratage

Belle série de victoires.

Après les fournisseurs d’accès internet (FAI) et les VPN, la LFP et LFP Media ont maintenant obtenu auprès du Tribunal judiciaire de Paris le blocage des sites de diffusion illégale par les fournisseurs de DNS. Annoncée dans un communiqué ce vendredi, cette décision de justice renforce un peu plus l’action de la LFP contre le piratage en France, alors que la nouvelle chaîne Ligue 1 + a été présentée la semaine dernière.

Bloquer l’accès par tous les moyens

Si vous vous posiez la question, les DNS permettent, en gros, de traduire l’adresse IP qui héberge un site en un nom de domaine internet. Avec cette nouvelle décision, la LFP bloque un peu plus l’accès aux sites et IPTV qui diffuseraient illégalement la Ligue 1 ou la Ligue 2.

Plusieurs sites sont déjà sur une liste noire, et devraient donc être interdit d’accès par les FAI, les VPN et DNS dès la reprise du championnat. Mais la LFP se réserve le droit d’ajouter à cette liste de nouveaux sites qui diffuseraient illégalement notre championnat au cours de la saison. Dans un contexte de crise des droits TV, la lutte contre les sites de diffusion pirates semble s’être imposée comme un enjeu de taille pour la survie du football français.

Après tout, le piratage, c’est du vol.

