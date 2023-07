Une bonne nouvelle pour Toulouse

Un de plus en Europe.

Vainqueur de la Coupe de France et donc directement qualifié pour la Ligue Europa, Toulouse a tremblé avant de valider sa place sur la scène européenne. Jusqu’ici, la situation était en effet bloquée par un conflit d’intérêt dont a pris acte l’UEFA, puisque le TFC appartient au groupe RedBird Capital, également à la tête de l’AC Milan, et que le règlement interdit à deux entités du même groupe de disputer une compétition internationale au même moment. Mais plusieurs changements ont été opérés au sein de l’administration toulousaine, permettant le feu vert de la chambre de contrôle financier des clubs et de l’UEFA. L’union européenne des associations de football a assuré ne voir aucun lien entre les décisionnaires des deux clubs, tous deux suffisamment armés pour garantir leur indépendance.

Néanmoins, l’instance a tenu à préciser qu’aucun transfert ne devrait avoir lieu entre Milanais et Toulousains, en leur demandant de garder leurs cellules de recrutement totalement indépendantes.

Red Bull, RedBird, feu vert.

