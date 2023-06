Le TFC n’est toujours pas assuré de participer à la Ligue Europa

Damien Comolli en sueur.

Alors que Toulouse devait connaître ce lundi son sort au sujet de sa participation à la Ligue Europa la saison prochaine, obtenue suite à son écrasante victoire face à Nantes en finale de Coupe de France, les Violets devront encore patienter. La chambre de contrôle financier des clubs de l’UEFA a repoussé le verdict. À l’origine de cette affaire, la détention du fond d’investissement américain RedBird Capital Partners du Toulouse FC et de l’AC Milan, qualifié en Ligue des champions. Les règlements de l’UEFA sont formels : deux équipes appartenant à un même propriétaire ne peuvent pas disputer la même compétition ou deux compétitions qui sont liées.

En plus des démissions récentes de Gerry Cardinale, fondateur et numéro 1 de RedBird et trois autres cadres, le fonds propriétaire de Toulouse et de l’AC Milan a proposé de scinder la holding néerlandaise qui détient les deux clubs. Est-ce que cela sera suffisant pour convaincre l’instance européenne ? Selon les informations de L’Équipe, la décision serait désormais prévue entre mercredi et vendredi prochains. Ce créneau supplémentaire serait plutôt perçu comme un signal positif car il permettrait au club occitan et ses dirigeants de « peaufiner leur dossier et de sortir de cette impasse ».

L’espoir fait vivre.

