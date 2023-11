Une boîte aux lettres pour supporter le FC Lorient

On vous dit pas l’ambiance quand ils ouvrent les dessins de Guénolé, 5 ans, après une défaite à Clermont.

Les joueurs de Lorient se prennent pour des Pères Noël. Après chaque match, ces derniers reçoivent les courriers de leurs supporters dans leur vestiaire et l’auteur de la plus belle lettre reçoit un petit cadeau en échange, comme un accès VIP pour assister à l’entraînement de l’équipe première. WAOUW ! Comme celui à la grande barbe blanche, les Merlus sont généreux mais, supporters lorientais, ne soyez pas trop gourmands non plus. Un match nul face à l’ogre messin serait déjà un très beau présent.

Dimanche, venez déposer votre lettre dans 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐌𝐞𝐫𝐥𝐮𝐬 ! 📭💌 À gagner, un accès 𝐕𝐈𝐏 pour assister à un entrainement du groupe professionnel. 🎁⚽️ N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées… Bonne chance à toutes et tous ! 🧡 pic.twitter.com/uVuRoD93Fu — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) November 23, 2023

Personne ne veut un maillot de Benjamin Mendy sinon ?

