Une bague de champion personnalisée pour Feyenoord

Le Feyenoord Rotterdam a été sacré champion des Pays-Bas et a décidé de marquer le coup, de manière assez spéciale. Le club a en effet offert des bagues de champion à ses joueurs, sur lesquelles sont gravés le blason du club et leurs numéros de maillot.

𝑴𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 𝑴𝑬𝑴💍𝑹𝑰𝑬𝑺

A personalized Champions Ring for all our players. 🙌 pic.twitter.com/iXcWZucR42

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 26, 2023