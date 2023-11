Un supporter parisien raconte l’attaque milanaise : « Au début, on a cru que c’était les flics »

Ça commence à faire beaucoup.

Une nouvelle fois, le monde du football a été le théâtre de débordements inadmissibles dans les rues de Milan lundi soir. Des fans des Rossoneri ont ainsi attaqué des supporters parisiens en terrasse d’un restaurant, blessant grièvement l’un d’entre eux. Un témoin présent sur les lieux de l’attaque a raconté au Parisien cette soirée gâchée et la surprise qui a été celle des Parisiens : « Au début, on a cru que c’était les flics, mais en fait ils étaient équipés de barres à mine. Ils ont commencé à sortir des fumigènes et on s’est rendu compte qu’il s’agissait de supporters rossoneri ».

Présent de l’autre côté des quais où a eu lieu l’agression, le supporter interrogé témoigne d’une extrême violence et se montre en état de choc, alors qu’il avance que la police locale « semblait prévenue que des incidents pourraient arriver ». « Ils sont intervenus en moins de 5 minutes et ont gazé les supporters adverses qui se sont dispersés », poursuit-il. Inquiet, il annonce que « ça risque d’être chaud à nouveau. J’ai une femme, des enfants et je ne viens pas voir du football pour me faire tabasser », l’intéressé craint une nouvelle escalade de violences, alors que 4 300 supporters des Rouge et Bleu sont attendus en Lombardie ce mardi.

Décidemment, pas une semaine ne se passe sans incident.