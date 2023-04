Un supporter décède durant Schalke-Leverkusen

Ce samedi, alors que Schalke 04 est retombé dans ses travers face au Bayer Leverkusen (0-3), les Königsblauen ont annoncé sur Twitter le décès de l’un de leurs fans durant la rencontre, vraisemblablement en raison d’un arrêt cardiaque. Situé en tribune sud, celui-ci n’a pas pu être réanimé, en dépit de l’urgence médicale décrétée. Une minute de silence et d’hommage a été observée à l’issue du match. Du côté du Werkself, on estime malgré la victoire que « le football n’est pas la chose la plus importante » dans ces circonstances, tout en se joignant aux condoléances.

Our thoughts are with all relatives, friends and the entire @s04_en family. Today, soccer is not the most important thing. https://t.co/c9GoUoyrv3

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 1, 2023