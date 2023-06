Un supporter de Tottenham sanctionné pour des moqueries sur Hillsborough

Pas un pour rattraper l’autre.

Un supporter de Tottenham a été inculpé pour « des gestes se moquant de la tragédie de Hillsborough », durant la rencontre opposant les Spurs à Liverpool, le 30 avril dernier. L’homme a plaidé coupable et a été condamné à trois ans d’interdiction de stade, douze mois de travaux d’intérêt généraux et 230 euros d’amende. En 1987, une bousculade lors d’un match opposant Liverpool à Sheffield Wednesday dans le stade d’Hillsborough avait fait 97 morts.

A Tottenham Hotspur fan has been banned from attending matches for three years and fined after mocking the Hillsborough tragedy during Spurs’ trip to Liverpool in April.

Football tragedy abuse has no place in the game.

