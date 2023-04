Un seul gardien a repoussé un penalty d’Erling Haaland

Une belle Luthe.

Erling Haaland est passé par toutes les émotions durant le quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et Manchester City (1-1), ce mercredi. S’il a ouvert le score pour City, le Norvégien a surtout manqué un penalty en fin de première période. Un fait rare dans sa jeune carrière, puisqu’il en est à 3 sur 33. Et parmi ces échecs, la seule tentative repoussée par un gardien a eu lieu le 21 avril 2021. Un penalty stoppé par Andreas Luthe de l’Union Berlin, dans une défaite face au Borussia Dortmund (2-0). Aujourd’hui, l’Allemand évolue aux côtés de Nicolas de Préville à Kaiserslautern et se remémore l’événement : « Visiblement, je suis le seul gardien à avoir détourné un penalty d’Erling Haaland jusqu’à présent. Bon c’est vrai, je n’ai fait que le repousser et il y a eu but derrière…J’espère tout de même que l’un de mes collègues gardiens me succédera un jour. »

Anscheinend bin ich der einzige Keeper, der @ErlingHaaland‘s Elfmeter bislang pariert hat. Leider war damals beim @BVB trotzdem der Nachschuss drin 😂 Ich drücke meinen Torwartkollegen die Daumen dass sie mich schnell ablösen 🧤 https://t.co/omfSOx72Fe — Andreas Luthe (@AndreasLuthe) April 20, 2023

L’autre témoin d’un manqué d’Haaland est Augsbourg, sur une frappe envoyée en pleine barre transversale le 30 janvier 2021.

On espérant qu’elle s’en soit remise.

Manchester City contient le Bayern et défiera le Real