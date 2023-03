Un Ronaldo record permet au Portugal d’écraser le Liechtenstein

Portugal 4-0 Liechtenstein

Buts : Cancelo (7e), Bernardo Silva (46e), Cristiano Ronaldo (50e SP et 62e) pour le Portugal

Monsieur Sélection.

Déjà meilleur buteur de l’histoire des sélections, Cristiano Ronaldo est devenu, avec 197 capes, le nouveau recordman mondial du nombre de sélections. Un record que CR7 a célébré avec un doublé pour permettre au Portugal d’écraser le Liechtenstein à l’Estádio José Alvalade de Lisbonne (4-0).

Il est difficile de tirer des enseignements de ce premier match de l’ère Roberto Martínez tant l’adversaire était faible. Mais, on peut déjà dire que l’ancien sélectionneur de la Belgique a appris l’hymne portugais et qu’il compte bien installer sa défense à trois au sein d’une équipe qui n’avait plus joué de la sorte depuis 2003. Et le moins que l’on puisse dire est que João Cancelo adore ce changement, puisqu’il ouvre le score d’une demi-volée des 20 mètres (1-0, 7e). Avant d’être l’auteur du centre qui mène au but du plat du pied de Bernardo Silva (2-0, 46e) et de gratter un penalty que transforme Cristiano Ronaldo (3-0, 50e). Le latéral du Bayern Munich n’est, en revanche, pour rien sur le deuxième but de CR7 qui fait parler sa puissance sur un coup franc depuis l’entrée de la surface (4-0, 62e). Le reste de la rencontre a ressemblé à une très longue attaque-défense avec le Liechtenstein qui n’a pas eu le droit de dépasser le rond central et le Portugal qui a fait preuve de maladresse dans le dernier geste.

L’addition est assez lourde comme ça.

Portugal (3-4-3) : Rui Patrício – Rúben Dias, Inácio, Danilo (Neves, 66e) – Cancelo, Bernardo Silva (Vitinha, 78e), Palhinha, Guerreiro – Bruno Fernandes (João Mario, 89e), Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos, 78e), João Félix (Rafael Leão, 66e). Sélectionneur : Roberto Martínez.

Liechtenstein (5-3-2) : Buchel – Wolfinger, Malin (Lüchinger, 37e), Traber, Hofer, Meier (Wolfinger, 60e (Yildiz, 80e)) – Weiser, Frommelt, Hasler – Sele (Beck, 80e), Gassner (Lorenz, 60e) . Sélectionneur : Rene Pauritsch.

