Un nouveau record pour Lamine Yamal

Des records en veux-tu, en voilà.

Membre à part entière de l’équipe première du FC Barcelone depuis août, Lamine Yamal n’en finit plus d’affoler les compteurs avec son club formateur. Le jeune Espagnol de 16 ans s’est offert un nouveau record à accrocher à son tableau de chasse, cette fois-ci en Ligue des champions malgré la défaite de son club sur la pelouse du Royal Antwerp (3-2) : il est devenu le plus jeune passeur décisif de l’histoire de la compétition, à 16 ans et 153 jours. Il efface ainsi des tablettes un ancien de la maison détenant le record depuis 2007 : Bojan Krkić, qui avait délivré une assist avec le Barça à 17 ans et 91 jours.

Lamine Yamal a même établi un record encore plus fort, puisque son caviar pour Ferran Torres l’a tout simplement fait devenir le premier joueur de 16 ans à être directement impliqué dans un but en Ligue des champions. Déjà plus jeune joueur de l’histoire du Barça à avoir commencé un match, et plus jeune buteur de l’histoire de la Liga, Yamal a d’ores et déjà marqué l’histoire du football à sa façon.

Plus fort que George Ilenikhena et Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery perd déjà son record de plus jeune buteur français !