Lamine Yamal plus jeune buteur de l’histoire de la Liga

Lamine radieuse.

Alors qu’il a fêté ses 16 piges au mois de juillet, Lamine Yamal n’en finit plus d’enquiller les records. Plus jeune joueur à commencer un match avec le FC Barcelone, il vient également de devenir le buteur le plus juvénile de toute l’histoire de La Liga face à Grenade ce dimanche soir.

1 – @FCBarcelona 🔵🔴 player Lamine Yamal has become the youngest player to score in a @LaLiga match in the history of the competition at 16 years and 87 days, surpassing Fabrice Olinga (16a 98d). Historic. pic.twitter.com/9BWsda45Zc

— OptaJose (@OptaJose) October 8, 2023