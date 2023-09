Un match historique a eu lieu en coupe d'Autriche

Le peuple contre l’argent.

En 2005, le groupe Red Bull rachetait l’Austria Salzbourg en changeant le logo, les couleurs et le nom (Red Bull Salzbourg), effaçant ainsi une partie du passé du club. « Recréé » à l’initiative de supporters, échaudés par la disparition de leur club d’origine, l’Austria – avec le nom original – est reparti des plus bas championnats locaux, jusqu’à être aujourd’hui en troisième division nationale, pendant que sa « nouvelle » version a empilé les titres depuis le rachat (14 en 18 ans). Et pour la première fois, les deux entités s’affrontaient, ce mardi, à l’occasion du deuxième tour de la Coupe d’Autriche. C’est donc un derby très spécial qui se jouait.

Austria Salzburg at home in the derby vs RB Salzburg last night!🔥🇦🇹 pic.twitter.com/9ghkk1o6jk — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 27, 2023

Si sur le terrain, le RB n’a pas fait la dentelle et s’est imposé sur un score sans appel (4-0), le spectacle était surtout en tribunes. Aux couleurs historiques du club, blanc et violet, et accompagnés des supporters de l’Udinese avec qui ils maintiennent une amitié, les ultras de l’Austria on animé la tribune de fort belle manière, poussant même l’arbitre à interrompre temporairement la rencontre. En marge de ce spectacle pyrotechnique impressionnant en début de deuxième période, on pouvait notamment apercevoir une banderole indiquant « La ville entière s’illumine en violet ». Un rappel des origines du club, aussi aperçu sur le tifo d’entrée des joueurs, où l’on voit Mozart, originaire de la ville et arborant un maillot violet, mettre un coup de violon à un taureau, symbole de Red Bull. Ambiance et rancune.

Is that, Mozart, hitting a red bull with a violin? Why yes, it is! 🎻😂 🟣⚪ 0-0 🔴⚪ (0')#SVASRBS #ÖFBCup pic.twitter.com/TKGclhF8Te — The Other Bundesliga (@OtherBundesliga) September 26, 2023

Certainement que l’Austria a plus profité de sa soirée.

