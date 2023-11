Un match de championnat camerounais a débuté à 10 contre 10 à cause de marabouts

Folklorique.

Une rencontre de première division camerounaise entre le Victoria United et l’UMS de Louma a débuté à 10 contre 10 dimanche selon Sport News Africa. La raison ? Des directives données par des marabouts ! Très ancrées au Cameroun, ces croyances locales ont une forte influence sur la société mais aussi le football. Les membres des deux équipes auraient donc suivi ces consignes par peur des représailles et de l’impact sur la partie. Finalement, la rencontre du groupe B s’est soldée sur un match nul (2-2). Aucun élément dans ce papier ne nous permet de confirmer si ce match insolite s’est joué intégralement à 10 contre 10 ou non.

Toujours d’après ce média, ce n’est pas un cas isolé puisque par le passé, une rencontre aurait démarré avec un retard conséquent car aucune des deux formations ne voulait entrer sur le terrain, puisque des sorciers avaient prévenu que celle qui sortait en premier perdrait.

Promis cette fois, les Pogba n’y sont pour rien.

