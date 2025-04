Un jeune talent du Havre vers Manchester United

En mode Paul Pogba 2009.

Enzo Kana-Biyik, 18 ans et deux apparitions avec le groupe pro du HAC sans toutefois jouer (Saint-Brieuc en Coupe, Lille en Ligue 1), pourrait changer d’air, malgré la volonté havraise de le prolonger. Selon L’Équipe, le fiston d’André Kana-Biyik (80 capes avec le Cameroun) et frère de Jean-Armel (passé par Rennes et Toulouse) est en « discussion avancée » avec Manchester United.

Un prêt en Suisse pour commencer ?

Les Red Devils, à défaut de jouer les premiers rôles en Premier League, savent flairer les pépites. Un accord aurait même été trouvé avec l’attaquant et sa famille, selon Le Parisien, malgré la concurrence de clubs français comme Monaco ou l’OM. Mais c’est bien l’actuel 14e d’Angleterre qui pourrait rafler la mise, proposant au jeune joueur un prêt d’une saison au FC Lausanne, l’autre jouet d’INEOS, pour s’étoffer et prendre du temps de jeu.

Dommage que personne ne pense au fait qu’il puisse le faire chez lui, au Havre.

